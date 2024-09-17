Spor yazarı Ahmet Çakır yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 09:25

Güncelleme: 17.09.2024 - 09:25

Bir süredir beyin tümörü tedavisi gören spor yazarı Ahmet Çakır yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti.

TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini, "Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" mesajıyla duyurdu.

Ahmet Çakır 2022 yılında geçirdiği beyin tümörü rahatsızlığının ardından tedavi oluyordu.

AHMET ÇAKIR İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmişti. Tongsir, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi, rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsız olan Ahmet kardeşimi evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum"

Ahmet Çakır için TSYD'nin Levent'te bulunan tesislerinde cenaze töreni düzenleceği öğrenilirken bugün toprağa verileceği kaydedildi.

TSYD'nin mesajı şu şekilde:

"Merhum AHMET ÇAKIR için yarın (17 Eylül Salı) saat 12.00’de TSYD Levent tesislerinde tören düzenlenecektir. Törenden sonra AHMET ÇAKIR’ın cenazesi Levent Afet Yolal Camii’nde (Derneğe yürüme mesafesinde) kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz."



AHMET ÇAKIR KİMDİR?

1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1969'da, öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.