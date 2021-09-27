Fenerbahçe'nin eski yıldızı İlker Yağcıoğlu'ndan Pereira övgüsü
Eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, ". Pereira, rakibin özellikle kontra ataklarda son derece etkili olduğunu görmüş bu yüzden de oyunu rakip yarı sahada kurmaktan ise kendi sahasında beklemeyi tercih etti" dedi.
Fenerbahçe'nin eski sağ beki futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Hatay maçını yorumlarken Pereira'yı övdü.
İşte o görüşler:
Fenerbahçe son 4 haftada 12 puan toplayan güçlü rakibi karşısında harika bir strateji ve iyi bir oyunla 3 puana uzandı. Pereira, rakibin özellikle kontra ataklarda son derece etkili olduğunu görmüş bu yüzden de oyunu rakip yarı sahada kurmaktan ise kendi sahasında beklemeyi tercih etmişti. Böylelikle rakibin geçiş oyununa izin vermemeyi planlamayı düşünmüş. Öyle de oldu... 2. sıkıntı kendi sahasında beklerken Diouf ve Saba ikilisini etkisiz hale getirebilmekti. Üç stoper, Diouf'u sahadan silerken özellikle Muhammed ve kanat değiştirdiğinde Ferdi, Saba'yı da etkisiz hale getirince Hatay'ın hücum gücü azaldı. Gustavo ile Mert Hakan'ın orta sahadaki mücadelesini de düşünürsek Hatay'ın gol atması mucizelere kalmış gibiydi. Peki maçı nasıl kazanacaksınız sorusuna gelecek olursak, Valencia o kadar iyi oynuyor ki tek başına tüm hücumları organize ediyor. Dün akşam da harika oynadı. Bu galibiyetle son haftalardaki puan kayıpları hem de Giresun maçındaki kötü futbolun izlerinin silindiğini söyleyebilirim.
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