Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı: 'Santos maçı 19:02'de kaybetti'

Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:19

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:21

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dolmabahçe’deki derbiyle ilgili 18:59’a kadar yapılan çalışmaların yüzde 90’ı 19:02’de çöpe gitti muhtemelen. Maç, Al Musrati’nin kendi kalesine attığı golle ikinci santrayı yaptı. Ve ikinci santradaki düşünceler, birinci santradakilerden farklı olmak zorundaydı. Özellikle Beşiktaş için. Dün 19:02 itibariyle işlerin Santos’un istediği gibi gittiğini söyleyemeyiz. Maça adeta 1-0 yenik başladıkları için bir tutum farkı gerekiyordu ama Santos’un alışık olduğu, sevdiği, hazırlandığı habitat bu değil. O, kariyeri boyunca rakibi gol atmaya çalışırken araya sıkıştıran, rakibi ararken o bulan teknik adam olmakla yaptı şöhretini. Bir müsabakada skor ne kadar 0-0 devam ederse, Santos’un planlarını sahaya yansıtma ihtimali o kadar artar. Öne geçerse korumada ustadır. Ama bir derbide erken geriye düştüğünde başka bir düşünme biçimi gerekiyordu artık." (Hürriyet)

'DOLMABAHÇE'DE KAZA'

Attila Gökçe: "Futbolumuzda beklenmeyen kazalar sıkça görülmeye başlandı. Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peş peşe kazalarla çeyrek final maçlarından evlerine boynu bükük dönmelerinden sonra dün de Beşiktaş benzer kazalardan payını daha ikinci dakika dolmadan aldı. Galatasaray’ın kazandığı ilk kornerde kale ağzında oluşan kalabalık, gol için beklenen kaosu yaratmaya yetti. Beşiktaş’ın yeni transferi Al Musrati, telaşlı bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine atıverdi. Fernando Santos’tan bu maça özel bir taktik bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda Ghezzal ve sonradan girenlerin de katkısıyla sonucu değiştirmek için çok mücadele ettiler ama, istedikleri golü atamadan maçı bitirdiler." (Milliyet)

'GALATASARAY HEDEFE ÇOK YAKIN'

Murat Özbostan: "G.Saray için 2. dakikada gelen gol piyangoydu. Ancak duran toplar ve kornerler bu gibi maçlarda her zaman anahtar rolü oynar. Okan Buruk ve ekibi dersine çok iyi çalışıyor ki sezonun ikinci yarısında 13 resmi maçın 8'sinde kilidi duran toptan kırdı. Çok kritik bir eşiği atladı. Açıkçası derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü. Galatasaray bu sefer tam anlamıyla psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Bu kadar yorgun ve ikinci yarıda oyundan düşen Galatasaray'a karşı kaybetmek Santos adına yapılacak yeni eleştirilere çanak tutacak. Portekizli teknik adam için büyük fırsattı. Müthiş destek, tribünde olağanüstü şov... Ama sahada kazanmaya inanmayan Beşiktaş." (Sabah)

'GİDECEKLERİN LİSTESİ HAZIRLANMALI'

Erman Özgür: "Galatasaray, Al Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile başladı maça. Bu gol ile Beşiktaş’a önde basma konusunda çok ısrarcı olmadı. Beşiktaş’ın ilk yarı boyunca Galatasaray’ın sol kenarını kullanma çabası zaman zaman fırsatlar getirse de iyi oynayan Rashica çabuk yoruldu. Zaten Beşiktaş’ta top Muçi ve Rashica’yı bulmadan kaleye gitmek imkansız gibiydi. Galatasaray sahaya iyi yayılıp sakin kalarak, hem akan oyundan Kerem Demirbay hem de duran toplardan tehlikeli olsa da 2. golü bulamadı. Galatasaray bir derbi için oyun kalitesi olarak çok üst düzey olmasa da attığı erken golün avantajını savunma konsantrasyonunu yüksek tutarak koruyup derbiyi kazanmayı başardı. Beşiktaş için sezon sonuna kadar şimdiden gidecek oyuncuların listesini hazırlamak gerek diye düşünüyorum." (Fanatik)