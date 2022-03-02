Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Kayserispor'a mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor, yarı finale yükseldi.
Kayserispor, 6. dakikada Mario Gavranovic’in ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, karşılaşmanın 43. dakikasında Roiser'in attığı gol ile 1-1'lik eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Dakikalar 65'i gösterirken Miguel Cardoso'nun attığı gol ile Kayserispor mücadelede bir kez daha öne geçti.
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 90+3. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sebebiyle kırmızı kart ile cezalandırılarak hakem tarafından oyun dışına gönderildi.
Karşılaşma 2-1 sonuçlanırken Kayserispor bu skorla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdıran takım oldu.
Kayserispor, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
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