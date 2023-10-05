Taraftarlar istifaya davet etmişti: Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı!

Beşiktaş yönetimi, Lugano karşılaşmasının ardından stadyumda olağanüstü gündemle toplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 22:55
Taraftarlar istifaya davet etmişti: Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı!
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı'ndan Hüseyin Eroğlu'nun haberine göre, Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağantü gündemle bir araya geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.


beşiktaş Yönetim ahmet nur çebi

İlgili Haberler

Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu! Beşiktaş 2-3 Lugano

Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu! Beşiktaş 2-3 Lugano
Beşiktaş taraftarından büyük tepki: Mehmet Büyükekşi stadyumu terk etti

Beşiktaş taraftarından büyük tepki: Mehmet Büyükekşi stadyumu terk etti
Beşiktaş taraftarı stadyumu terk etmedi: 'O takım gelecek, hesap verecek'

Beşiktaş taraftarı stadyumu terk etmedi: 'O takım gelecek, hesap verecek'

En Çok Okunan Haberler