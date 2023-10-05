Taraftarlar istifaya davet etmişti: Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 22:55

Güncelleme: 05.10.2023 - 23:09

UEFA Konferans Ligi'nde sahasında ağırladığı Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim de olağanüstü toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı'ndan Hüseyin Eroğlu'nun haberine göre, Siyah-beyazlı yönetim, mücadelenin ardından stadyumla olağantü gündemle bir araya geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesi, sırasında ve sonrasında yönetimi tepki göstermiş ve istifaya davet etmişti.