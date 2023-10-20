Galatasaray'da 3 isim için gözler Okan Buruk'ta: Yıldız oyuncular için son karar bekleniyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi belirsizliği süren 3 isim için son karar bu akşam verilecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
DERBİ ÖNCESİ GÖZLER 3 OYUNCUDA
Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.
Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.
Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
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