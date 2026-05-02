Zeki Murat Göle 'Risk var' diyerek duyurdu: Fenerbahçe'de Asensio ve Skriniar'ın son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden Anderson Talisca'nın golleriyle galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK PAY ONLARIN"

Zeki Murat Göle maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar oyun planına sadık kalarak yüksek enerjiyle maçı tamamladılar. Buradaki en büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Daha önceki hedeflerlerimizden uzaklaştık. Aldığımız galibiyet bizim için pozitif" ifadelerini kullandı.

SKRINIAR VE ASENSIO'NUN SON DURUMU

Milan Skriniar ve Zeki Murat Göle'nin sakatlıklarıyla ilgili soruya Göle şöyle yanıt verdi:

"Onların kulübede olmalarının nedeni takıma destek olmak için. Çok sıkışmadığımız sürece oyuna atmayacaktık. Milan'ın durumu daha farklı Asensio'dan. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek durumda ama risk var. Oyun hakimiyetimizde olduğu için kullanmadık ama onlar daha çok destek için oradaydılar."