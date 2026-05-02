Zeki Murat Göle 'Risk var' diyerek duyurdu: Fenerbahçe'de Asensio ve Skriniar'ın son durumu belli oldu

2.05.2026 23:05:00
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Başakşehir karşısında alınan galibiyet dolayı mutlu olduklarını belirtti. Göle, sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın son durumlarını da paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden Anderson Talisca'nın golleriyle galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK PAY ONLARIN"

Zeki Murat Göle maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar oyun planına sadık kalarak yüksek enerjiyle maçı tamamladılar. Buradaki en büyük pay onların. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Daha önceki hedeflerlerimizden uzaklaştık. Aldığımız galibiyet bizim için pozitif" ifadelerini kullandı.

SKRINIAR VE ASENSIO'NUN SON DURUMU

Milan Skriniar ve Zeki Murat Göle'nin sakatlıklarıyla ilgili soruya Göle şöyle yanıt verdi:  

"Onların kulübede olmalarının nedeni takıma destek olmak için. Çok sıkışmadığımız sürece oyuna atmayacaktık. Milan'ın durumu daha farklı Asensio'dan. Asensio 5-10 dakika oynayabilecek durumda ama risk var. Oyun hakimiyetimizde olduğu için kullanmadık ama onlar daha çok destek için oradaydılar."

Fenerbahçe taraftarından Edson Alvarez'e tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir maçında sonradan oyuna dahil olan Edson Alvarez'e tepki gösterdi.
Fenerbahçe cephesinden Tedesco'nun ayrılığı sonrası ilk açıklama: 'Hiçbir ayrılık tek taraflı değildir' Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Süper Lig'de kalan 2 maçını kazanarak sezonu kapatmak istediklerini söyledi. Torunoğulları, sarı-lacivertli kulüpten ayrılan teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da konuştu.
Talisca hat-trick yaptı: Fenerbahçe, Başakşehir'i 3 golle devirdi Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Başakşehir'in maçtaki tek golü Amine Harit'ten geldi.