Spor yazarları, Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:13

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:13

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği maçı yazarlar yorumladı.

"BÜYÜK TAKIM DAVRANIŞI GÖSTERDİ"

UĞUR MELEKE: Fenerbahçe eşleşmenin dördüncü devresinde nihayet büyük takım davranışı gösterdi, tempoyu gerektiği gibi artırdı, dengeyi bozan golü de Ferdi’nin önce olgunlaştırdığı, sonunda da bitirdiği atakla buldu. 1-0’dan sonra Sivasspor haliyle blok halinde kalesinin önüne set çekmekten vazgeçti, bir miktar öne çıkıp baskı aradı ki bu da Fenerbahçe’ye farkı artırma fırsatları tanıdı. Ve bu 45’teki etkili oyunuyla final biletini aldı sarı lacivertliler. Fenerbahçe’de Szalai’nin uzun isabetli paslarıyla, Valencia’nın da kritik pozisyonlarda defansif katkısıyla dikkat çektikleri bir maç oldu bu. [HÜRRİYET]

"KENDİ ŞOVLARINI ARAYAN OLDU"

GÜRCAN BİLGİÇ: İki lig maçında öne geçtiği halde kalan dakikaları yönetemeyerek puan kaybetmişti Fenerbahçe. Bu kez skora oynamayı hiç düşünmeden beraberlik bozulmamış gibi devam ettiler. Kendi şovlarını, şut opsiyonlarını arayanlar oldu. Seyircinin keyfinin peşine düştüler, o heyecanlı gürültünün kendileri için özel olmasını seçtiler. Final taraftarı için bu iniş – çıkışlı sezonda iddianın devam etmesi demek. Haziran'ın ateşi "harlı" yanıyor sarı – lacivertli taraftar. [TAKVİM]

"GÖRMEDİĞİMİZ BİR OYUN OYNANDI"

İLKER YAĞCIOĞLU: Fenerbahçe, yarı finalin rövanşında Kadıköy'de Sivasspor'u çok rahat ve iyi bir oyun sonrasında saf dışı bıraktı ve finale yükseldi. İlk devrenin son 5 dakikası hariç kaleci İrfan Can'ı neredeyse görmediğimiz bir oyun oynandı. Defansif yönden son derece iyi bir maç çıkardılar. Buna karşın ofansta da Sivas'ın çok eleştirilen kalecisi Ali Şaşal bu kadar başarılı bir maç oynamasa ve biraz da şans yanlarında olsa Fenerbahçe maç çok rahat 4-5 farklı bitebilirdi. [TAKVİM]

"FİNALİN HABERCİSİYDİ"

ENGİN VEREL: Batshuayi'nin ilk vuruşu ilginç bir şekilde kalecinin bacak arasından geçip, üst direkten geri gelse de Fenerbahçeli oyuncular şanssızlığı da yenmekte kararlıydı. Pozisyonda en çok emeği olan Ferdi'nin önüne topun düşmesi ve golü onun atması da burada vurgulamam gereken ilginç bir detaydı. Böyle maçlar baskın tarafın ilk golü bulması durumunda, o takımın lehine çözülür. Dün de öyle oldu. Batshuayi'nin Sivas'in plakası olan 58'de gol atması, finalin de habercisiydi. Bence bu gol Sivasspor'un gardını tamamen düşürdü ve final biletini getiren goldü. Sonrası pastanın kreması oldu. [AKŞAM]

"MAÇIN YILDIZI OLDU"

OKTAY DERELİOĞLU: Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda maçı hak eden bir oyun ortaya koydu. Saha ve seyirci avantajını kullanmayı bildi. Kalite turu getirdi. Fenerbahçe, kupada finale çıkarak moral depoladı. Kupanın bir ucundan tuttular. Ben bu karşılaşmada Willian Arao'nun maçın yıldızı olduğu fikrindeyim. Jorge Jesus ve öğrencileri Sivasspor'u elemelerinin ardından gözünü lige çevirecek. Ben kupada alınan galibiyet, Süper Lig'e de kalan maçlarda olumlu bir şekilde yansır. [TAKVİM]

"KALİTELERİNİ KOYDULAR"

REHA KAPSAL: Valencia ile Batshuayi Fenerbahçe'deki en uygun birbirini tamamlayan ikili. Nitekim de alınan galibiyet ve geçilen turda hücum hattındaki kalitelerini koydular. Zajc da her zaman Fenerbahçe orta saha-hücum puzzle'ının oyuncu özellikleriyle olumlu yönde tamamlayan bir oyuncu olduğunu bir daha gösterdi. Fenerbahçe ikinci devrede ortaya koyduğu güçlü oyun ve yüksek kazanma arzusuyla turu fazlasıyla hakederek adını finale yazdırdı. [FOTOMAÇ]