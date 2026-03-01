Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Okan Buruk futbolunun' en vazgeçilmez parçası; Torreira'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini devam ettirdi. Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi.

"GALATASARAY'A DURMAK YOK"

Osman Şenher: Konuk ekibin attığı gole bakıyorum... Dün geceki maçın iyilerinden Singo o topa nasıl vurdurdu? Cim Bom’un zaten en büyük handikapı bu. O kadar kolay gol yiyor ki, orta saha çizgi oluyor. Rakip elini kolunu sallayarak 2. bölgeye geçiyor. Daha sonra da gol pozisyonuna giriyor. Okan Buruk buna bir türlü çare bulamadı.

Osimhen ayrı bir kişiliğe sahip futbolcu. Gol kaçırdıkça hırslanıyor, performansı artıyor ve sonunda yaptığı baskıyla kendi kazandığı topla fileleri havalandırıyor. Kendisine ne kadar saygı duyulsa azdır. Bırakın Türkiye’yi, Avrupa’da bile böyle topçu yok.

Sacha Boey kiralandığı zaman; Bayern’de oynayamayan Galatasaray’da nasıl oynarmış diye ortalık ayağa kalktı. Bunu diyenler dün gece nasıl oynadığını görmüşlerdir. (Milliyet)

"KÜÇÜK DEV ADAM İLE SÖZLEŞME UZATILMALI"

Levent Tüzemen: Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini gösteren ve taraftarın gönlünde taht kuran Torreira ile ilgili başkan Dursun Özbek, seçim sonrası bir hamle yapmalı. Uruguaylı 'küçük dev adam' ile sözleşme uzatmalı. Galatasaray'ın küçük dev adamı, Alanya önünde sahne aldı. Sacha Boey'e golü attırdı. Kendisi de rakipten çaldığı topu birleşik harekete dönüştürüp tek vuruşla gole çevirdi.

Maç boyu çok çalışmasına ve iyi mücadele etmesine rağmen istediği topları alamayan Osimhen'in devre bitmeden kaleye attığı şut, pas vermeyen arkadaşlarına tepkiydi. Oysa sakin bir Osimhen kaleye şut atmaz, boştaki Torreira'ya pas verir, bir gole asist yapardı. O Osimhen, maç boyu çalışkanlığından ve koşularından asla taviz vermedi, sonunda takipçiliğiyle kazandığı pozisyonda gol yaptı. (Sabah)

"BÜYÜK KAPTAN"

Bülent Timurlenk: Barış Alper, 15'ten sonra Osimhen'in yanına geldiğinde Okan Buruk'un takımı, 4-4-2'ye döndü ama oyuncu karakterleri bunu 4-2-4 okuttu sahada. Lang ve Sane ikisi de çizgide kalınca iş Boey'e kaldı. İç kulvarı ilk yarıda nefis kullandı Fransız sağ bek. Bir golü iptal bir de nefis plase...

Kaptan Torreira asistin yanına golünü de yazdırdığında Okan Buruk, performansa değil yorgunluğa bağlı değişikliği tercih etti. Sane çıkmalıydı, Barış çıktı. Ardından İlkay girdiğinde de Sara kenara gelebilirdi ama Torreira daha yorgun olandı.

120 dakikalık bir savaştan çıkıp iyi bir Alanya'yı 3 golle devirip 3 puanı almak derbi öncesi mühim. (Sabah)

"TORREİRA ŞANSI!"

Serkan Akcan: Sane önderliğinde Torreira ile Boey’i ceza sahasına sokmak ilk yarıda ilk yarıda Okan Buruk’un en doğru hamlesiydi. Bu sayede Alanya’nın savunma bloğunun arasına topla girdiler iki gol buldular. Biri ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, diğeriyle soyunma odasına üstün girdiler. Bu iki golün ortak özelliği Sane, Torreira ve Boey tarafından üretilmiş olmasıydı.

Torreira, Okan Buruk’un antrenörlük kariyerindeki en önemli figür olabilir. 13.lük ile biten sezonun ardından Okan Buruk Galatasaray’ın başına geçtiğinde yaptığı en radikal transfer Torreira’ydı. Her sezon üstüne koyarak futbolunu geliştirdi, ilk yılında hiç skor yapamasa da Galatasaray’ı şampiyon yapanların başında geliyordu. Artık tabelayı da değiştirir oldu. Dün Alanyaspor’a karşı mükemmel oynadı, Boey’e asist yaptı, ikinci yarıda golünü de attı. Futbol kamuoyu bu cümleyi kaç kez daha kuracak bilmiyorum ama sanırım ‘Okan Buruk futbolunun’ en vazgeçilmez parçası; Lucas Torreira. Hoca gerçekten Torreira’ya sahip olduğu için çok şanslı. (Fanatik)