Spor yazarları Gençlerbirliği - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlüğü yeniden eline geçirdi'

Spor yazarları, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.

'VASAT FUTBOL AMA ÖNEMLİ 3 PUAN'

Ebru Kılıçoğlu: "Gençlerbirliği ligin dibine kaymaktan kurtulmaya; Galatasaray liderlik koltuğundaki huzurunu bozmamaya çabalıyor… Yani matematiksel değil ama psikolojik olarak bir tarafın ölüm, diğer tarafın kalım maçı… Galatasaray, henüz 2’de, “Bitti” denilen Icardi’yle gelen golle motivasyonunu artırırken, 35’teki Yunus’un golüyle rahatlıyor. 67’ye kadar, ezici olmasa da daha baskın bir futbolla sahanın hâkimi oluyor. Ancak bu dakikada Gençlerbirliği’nin Niang ile gelen golü dengeyi değiştiriyor. Galatasaray’ın farkı açmaktan ziyade skoru korumaya yöneldiği, Gençlerbirliği’nin de “Rizespor gibi bir travma da ben yaratır mıyım?” arayışına girdiği dakikalar sonrasında, stres artıyor skor değişmiyor… Galatasaray vasat futbol ama önemli 3 puanla yoluna devam ediyor." (Cumhuriyet)

'LEROY SANE YİNE BÖLÜM BÖLÜM KALİTESİNİ GÖSTERDİ'

Ömer Üründül: "Takımın genel görüntüsüne baktığımızda, fizik açıdan son derece güçsüz olan İcardi, erken bir gole imza attı. Vuruş kaliteliydi ama onu takip eden Gençlerbirliğili oyuncu adeta refakatçiydi. Leroy Sane yine bölüm bölüm kalitesini gösterdi. Zaten bu ligde de bunları yapması gereken bir oyuncu. Yunus güçlü değil ama futbolu bildiğinden 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. Barış Alper Yılmaz, sadece ter attı. Takım savunması ise Gençlerbirliği'nin güzel golü dışında sıkıntı yaşamadı." (Sabah)

'ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMA BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMIYOR'

Osman Şenher: "İlk yarı bakıyorsun; oyunun hakimi konuk ekip. İki de gol buluyorsun... Rakip fark açılmasın diye sıkıntı içerisinde. Sen ne yapıyorsun, al gülüm ver gülüm yapıyorsun. Rakip kaleye gitmiyorsun, topu orta sahada gezdiriyorsun. Sanki gidip gol sayısını artırmaya gücün yok. Bu bir gerçek. Trabzon, Göztepe ve Kocaeli maçlarında böyle oldu. Dün gece de 7 haftadır gol atamayan Ankara ekibi karşısında kalende gol görmek için her şeyi yaptın. Şampiyonluğa oynayan bir takıma bu görüntü yakışmıyor. Barış Alper bu takımın olmazsa olmazı. Ne var ki Eryaman Stadı’nda kötü bir günündeydi. Ne şut çekebildi ne de doğru düzgün bir pas verebildi. Her futbolcunun kötü günü olabilir. Ama kulübede Lang oturuyor. Onu oyuna almak için hoca 75 dakika ne diye bekliyor?" (Milliyet)

'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ YENİDEN ELİNE GEÇİRDİ'

Levent Tüzemen: "Galatasaray, Başkent'te kazanırken Kocaeli maçında kaybettiği puan farkı avantajı ile psikolojik üstünlüğü yeniden eline geçirdi. Okan Buruk'un santrforlu sisteme geçip İcardi'yi forvet başlatması, kanatları Sane ile Barış'a emanet etmesi, özellikle ilk yarıda G.Saray'ın çok etkili ve bol pozisyonlu bir oyun oynamasını sağladı. Futbolda laubaliliğe yer yok. G.Saray'ın dikkatinin dağıldığı dakikalarda haftalardır gol bile atamayan G.Birliği, Niang ile ağları buldu. Bu golde kaleci Uğurcan'ın doğru yer almamasının büyük hatası vardı. Jakobs da hava topunu doğru yere uzaklaştıramayarak gole zemin hazırladı." (Sabah)