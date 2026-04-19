Spor yazarları Gençlerbirliği - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlüğü yeniden eline geçirdi'

19.04.2026 09:55:00
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Spor yazarları Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi.

'VASAT FUTBOL AMA ÖNEMLİ 3 PUAN'

Ebru Kılıçoğlu: "Gençlerbirliği ligin dibine kaymaktan kurtulmaya; Galatasaray liderlik koltuğundaki huzurunu bozmamaya çabalıyor… Yani matematiksel değil ama psikolojik olarak bir tarafın ölüm, diğer tarafın kalım maçı… Galatasaray, henüz 2’de, “Bitti” denilen Icardi’yle gelen golle motivasyonunu artırırken, 35’teki Yunus’un golüyle rahatlıyor. 67’ye kadar, ezici olmasa da daha baskın bir futbolla sahanın hâkimi oluyor. Ancak bu dakikada Gençlerbirliği’nin Niang ile gelen golü dengeyi değiştiriyor. Galatasaray’ın farkı açmaktan ziyade skoru korumaya yöneldiği, Gençlerbirliği’nin de “Rizespor gibi bir travma da ben yaratır mıyım?” arayışına girdiği dakikalar sonrasında, stres artıyor skor değişmiyor… Galatasaray vasat futbol ama önemli 3 puanla yoluna devam ediyor." (Cumhuriyet)

'LEROY SANE YİNE BÖLÜM BÖLÜM KALİTESİNİ GÖSTERDİ'

Ömer Üründül: "Takımın genel görüntüsüne baktığımızda, fizik açıdan son derece güçsüz olan İcardi, erken bir gole imza attı. Vuruş kaliteliydi ama onu takip eden Gençlerbirliğili oyuncu adeta refakatçiydi. Leroy Sane yine bölüm bölüm kalitesini gösterdi. Zaten bu ligde de bunları yapması gereken bir oyuncu. Yunus güçlü değil ama futbolu bildiğinden 1 gol-1 asistle maça damgasını vurdu. Barış Alper Yılmaz, sadece ter attı. Takım savunması ise Gençlerbirliği'nin güzel golü dışında sıkıntı yaşamadı." (Sabah)

'ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIMA BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMIYOR'

Osman Şenher: "İlk yarı bakıyorsun; oyunun hakimi konuk ekip. İki de gol buluyorsun... Rakip fark açılmasın diye sıkıntı içerisinde. Sen ne yapıyorsun, al gülüm ver gülüm yapıyorsun. Rakip kaleye gitmiyorsun, topu orta sahada gezdiriyorsun. Sanki gidip gol sayısını artırmaya gücün yok. Bu bir gerçek. Trabzon, Göztepe ve Kocaeli maçlarında böyle oldu. Dün gece de 7 haftadır gol atamayan Ankara ekibi karşısında kalende gol görmek için her şeyi yaptın. Şampiyonluğa oynayan bir takıma bu görüntü yakışmıyor. Barış Alper bu takımın olmazsa olmazı. Ne var ki Eryaman Stadı’nda kötü bir günündeydi. Ne şut çekebildi ne de doğru düzgün bir pas verebildi. Her futbolcunun kötü günü olabilir. Ama kulübede Lang oturuyor. Onu oyuna almak için hoca 75 dakika ne diye bekliyor?" (Milliyet)

'PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ YENİDEN ELİNE GEÇİRDİ'

Levent Tüzemen: "Galatasaray, Başkent'te kazanırken Kocaeli maçında kaybettiği puan farkı avantajı ile psikolojik üstünlüğü yeniden eline geçirdi. Okan Buruk'un santrforlu sisteme geçip İcardi'yi forvet başlatması, kanatları Sane ile Barış'a emanet etmesi, özellikle ilk yarıda G.Saray'ın çok etkili ve bol pozisyonlu bir oyun oynamasını sağladı. Futbolda laubaliliğe yer yok. G.Saray'ın dikkatinin dağıldığı dakikalarda haftalardır gol bile atamayan G.Birliği, Niang ile ağları buldu. Bu golde kaleci Uğurcan'ın doğru yer almamasının büyük hatası vardı. Jakobs da hava topunu doğru yere uzaklaştıramayarak gole zemin hazırladı." (Sabah)

Galatasaray'dan iptal olan golle ilgili bir açıklama daha: 'Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin' Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta iptal edilen gole tepki gösterdi. Öztürk, "Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin. 3. gol, ofsaytla yakından uzaktan alakası yok" ifadelerini kullandı.
Eski hakemler Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi: İptal edilen golde ofsayt kararı doğru mu? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-1 yendiği maçta Leroy Sane'nin iptal edilen golü damga vurdu. Eski hakemler, Gençlerbirliği-Galatasaray maçının tartışılan pozisyonlarını değerlendirdi.
Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü: 'İnanılmaz' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği maçın ardından Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi. Kahveci, Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsetti.