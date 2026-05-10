Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve bu sezonu değerlendirdi.

"FENERBAHÇE GELECEĞİNİ İNŞA ETMELİ!"

Koray Durkal: Fenerbahçe bu krizlerden çıkıp silkelenmeli yeni sezona isimlerle, yıldızlarla, popülist yaklaşımlarla değil bir sistemle, gelecek adına projelerle girmeli. Messi, Neymar ve Mbappe ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanamayan PSG’nin Luis Enrique’nin genç oyuncularla bu kupayı 2. kez kazanmaya çok yakın olduğunu düşünecek olursak Fenerbahçe için de benzer bir projeye hiç kimse hayır demeyecektir. Hele ki 10 yıldır şampiyonluğu bekleyen taraftarlar gelecek 10 yıl adına biraz daha beklemekten çekinmeyecektir. (Hürriyet)

"BASKI YOKSA FENER VAR"

Mert Aydın: Kupadan elendiği statta son haftaların belki de en formda takımı Konyaspor karşısında ilk dakikadan itibaren oyuna hükmetti Fenerbahçe. Başakşehir maçında olduğu gibi arkada boşluklar verdi ama dedik ya kusursuz değildi zaten oyun. Talisca ve Kerem’in bulduğu boşluklar, kupa finaline çıkmanın huzurunu yaşayan Konyaspor için fazla geldi. Galatasaray maçından sonra şampiyonluğu kaybettiğine o kadar inanmış ki takım, İstanbul’dan sık sık gelen gol haberleri bile strese sokmadı. (Milliyet)

"BELKİ DE ŞAMPİYONDU..."

Burcu Kapu: Fenerbahçe Konyaspor karşısında keskin bir skor alırken, Galatasaray en zor ulaştığı şampiyonluğu İstanbul’da kutlamaya başlamıştı. O sırada ister istemez tüm sarı lacivertlilerin aklından şunlar geçiyordu: “Devre arası üç santrforu birden gönderip Cherif’e mahkum kalmasaydık, belki de bugün şampiyonduk…” (Milliyet)

"AKIL VE AKİLLİK"

Gürcan Bilgiç : Ceza alanı içinde ve çevresinde pas - şut arasında verilen son kararlardaki yanlışlar olmasa, üç gol atılan maçta, fazlası için kalem oynatmayacaktık. Şampiyonluğun son maça kalmasının mucize olmaktan çıktığı dakikalar yaşanıyordu aynı zamanda Seyrantepe'de. 'Öyle şey olmaz' diyen Galatasaraylı arkadaşların tırnaklarını yediği anlarda galibiyet golleri geldi, hepsi rahatladı. Bunu şunun için yazdım; bir santrafor alınsaydı, Tedesco değişikliği zamanında yapılsaydı, bugün başka kelimeler kullanıyor olabilirdik. Kongreler, seçimler, acemiliklerle Fenerbahçe yönetilmedi, savruldu, 'yapı'ya çok iş bırakmadan ikinci bitirdiler ligi. Umarım kongre ile birlikte akıl ve akillik geri döner. (Sabah)

"BU SEZONA ÇOK ÜZÜLECEK"

İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe bu sezona dönüp baktığında en çok kaçan fırsatlara üzülecek. Özellikle kritik maçlarda kaybedilen puanlar ve zaman zaman yaşanan kırılmalar, şampiyonluk yarışının kaderini belirledi. Sezon boyunca güçlü kadrosu ve yüksek beklentisiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, büyük ihtimalle yine "acaba"larla dolu bir yaz yaşayacak. (Takvim)