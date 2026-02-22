Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Evdeki hesap Konya'da tutmadı'

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

"SAHADA YOK"

Ebru Kılıçoğlu: "Teoride iki tarafın da hedefi var: Konyaspor, tehlike sınırından yukarı tırmanmak; Galatasaray ise Juventus maçı öncesi hem moralini bozmamak hem de ligden ödün vermemek istiyor... Ama tablo sahaya bambaşka bir şekilde yansıyor: Hırssız, amaçsız, temposuz ve pozisyonsuz bir ilk yarı... Okan Hoca, tabloyu lehine çevirmek için, onun adına radikal sayılacak bir kararla ikinci yarıya 3 değişiklikle başlıyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gol dışında Galatasaray’da tempo yükselmiyor. İlhan Palut’un müdahaleleriyse oyunun kaderini değiştiriyor. Sonradan oyuna giren oyuncularıyla ev sahibi takım 75’te Adil, 81’deyse Kramer’le öne geçiyor. Galatasaray, o kadar yok ki sahada Konyaspor üç puanı zorlanmadan hanesine yazıyor..." (Cumhuriyet)

"İLHAN PALUT: 2, OKAN BURUK: 0"

Uğur Meleke: "Okan Buruk dün sahaya çıkardığı ilk 11’iyle de, 46’da sahaya dönen ikinci 11’iyle de fark yaratamazken, hamleleriyle maçın ritmini değiştiren taraf İlhan Palut oldu. Palut’un dün ilk 11’de başlatmamasına şaşırdığım dev santrfor Kramer oyuna girdikten sonra önemli fark yarattı, ikinci golle de skoru tayin etti. Palut’un takımı ikinci devrede değişen Galatasaray’ın sol savunmasını hedef aldı. Sol stoper Lemina, sol bek Eren ve sol açık Lang üçlüsü savunamadılar Konya’nın sağdan Andzouana önderliğinde yaptığı akınları. Dün Konya’da teknik direktörler arasında oynanan satrancın galibi 2-0’la İlhan Palut oldu bence." (Hürriyet)

"GALATASARAY KONYA'DA SALLANDI"

Osman Şenher: "Dün geceki Galatasaray bana hayal kırıklığı yaşattı. Sanki bütün takım anlaşmış, rakip kaleye gidemiyor... İlk yarı Icardi oynadı. Icardi’ye kim top atacak? Yunus, Sallai ve Sane... Üçü de atamadı...

Konyaspor’un attığı iki gol sürpriz olmadı. Çünkü çok istediler... Bir de Galatasaray’ın defansı evlere şenlik haldeydi. O toplara nasıl vurduruyorsunuz... Hele ikinci golde Lemina kıpırdayamadı bile...

Tamam kadro geniş diyoruz, Okan hoca oynatmadıktan sonra geniş kadro ne işe yarıyor... En azından dün gece ayakta duramayan, yorgun olan Yunus yerine İlkay’la maça başlanamaz mıydı? Bu takımın sevabı da günahı da Okan hocaya yazar." (Milliyet)

"OSİMHEN’SİZ HİÇ TADI YOK!"

Levent Tüzemen: "Osimhen'in Galatasaray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük. Osimhen'siz Galatasaray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle, çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz Galatasaray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse, yedek kulübesinde oturtulsaydı. Okan hoca, İcardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. İcardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor.

Galatasaraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı." (Sabah)