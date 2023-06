Spor yazarları, Letonya - Türkiye maçını yorumladı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:26

Güncelleme: 17.06.2023 - 10:27

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ACI ÇEKEREK KAZANDIK"

UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: Euro 2024 bileti için grupta iki ülke ile, Hırvatistan ve Galler’le yarışıyoruz. Bu yarışta telafisi zor bir yara almamak için Ermenistan-Letonya’ya puan kaybetmemeliyiz. Bu çerçevede dün Galler de sürpriz bir kayıp yaşamışken, bizim acı çekerek de olsa kazanmamız mutluluk verici. İki takım arasında kâğıt üzerinde belki beş katlık bir kalite farkı vardı ama sahadaki görüntü için benzer bir denklem kurmak zor. Dün Letonya bize olağanüstü zorluklar yaşattı, on kişiyle kalemizi abluka altına aldılar, bir golleri ofsayt nedeniyle iptal oldu, kale çizgimizden bir topu Hakan, bir topu da Abdülkerim çıkardı. Dün kazandık ama pazartesi için bence çıkarmamız gereken dersler var Riga’dan

"BİR EKOLÜMÜZ YOK"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: Galler'in evinde büyük sürprizle Ermenistan'a yenilmesi, bizim de her zaman kâbusumuz olan Letonya'yı yenmemiz puan tablosunda bize büyük avantaj sağladı. Ama madalyonun öbür yüzü hiç iç açıcı değil. 90 dakika sergilediğimiz futbol inanılmayacak derecede olumsuzdu. Düşünebiliyor musunuz, Letonya, bize 11'e 11'ken 1 gol atıyor, 4 tane de %100 kaçırıyor. Atamadıklarından ikisi maç 0-0'ken, diğerleri 1-1'den sonra. Bu arada kaçırdıklarının sonuncusunda top döndü ve ikinci golü biz attık. Bütün bunların üstüne 10 kişilik Letonya'dan son 10 dakikada yoğun bir baskı yedik. İki tane kaçırdılar ve de uzatmanın 4'üncü dakikasında beraberliği yakaladılar. Eğer son saniyede mucizeyi gerçekleştirmesek bu moral yıkımının altından kalkamazdık. Milli Takım için aynı eleştirileri senelerdir yapıyorum. Hem bir ekolümüz yok hem de dünyada bizden başka kadro istikrarsızlığına sahip ikinci ülke yok.

"GOLLER TAMAMEN OYUN TERCİHİMİZDEN"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Futbolcularımız da izleyenlerin heyecanını yüksek tutmak istediler ki son dakikaya kadar herkesi hop oturtup hop kaldırdılar! Enteresan bir maç oldu. Aslında son ana bırakmadan maçı bitirebilirdik. Fakat var olan sorunlarımız, uluslararası arenada bizi bunlarla bir kez daha yüzleştirdi. Rakibimiz 10 kişi kaldığı anda çok daha sakin olmamız gerekirken oyunu başka bir noktaya çektik. Karşılaşmanın son yarım saatinde topu rakibe vermeden bitirebilecek kalitelerimiz varken topu rakibe bırakıp onların yüksek toplarla bizim alanımızda karambol yaratmasına müsaade ettik. Kalemizde gördüğümüz 2 gol tamamen oyun tercihimizden kaynaklandı. Bundan sonraki yönümüz, elbette daha yukarıya doğru olacaktır. Bunun gibi kaliteli ayaklarla hücum yünümüzü geliştirmeye devam edelim ve işin savunma tarafını ciddiye alalım.

"SİZE YAKIŞMADI"

BİLAL MEŞE/MİLLİYET: Gurubumuzda fotoğraf çok net, yan yollara sapmanın anlamı yok. Finallere bir ve iki gidecek, favoriler arasında biz de varız. Hırvatistan bu tip turnuvaların neredeyse gediklisi sayılır ki, öyle... Geriye Galler, Ermenistan ve Letonya kalıyor. Ancak makasın daraldığını biliyoruz. Herkes birbirini yenebilir, bunu da görüyoruz, yaşıyoruz. Bu şartlar ne olursa olsun rakibi hafife almaya yer yok arkadaş! Çünkü hedef o kadar büyük ki, orada ülkemizin bayrağını sallamak istiyoruz. On kişi kalmış, böylesi bir ekibe, bu kadar pozisyon vermek inanın size hiç yakışmadı güzel adamlar. Ancak bir dakika sonra Barış’ın ortasından gelen topu İrfan Can filelere gönderirken, gönlümüzü de aldı. Skor tabelası bizi işaret ediyor; kalkıp, kötü oyun nedeniyle futbolcularımızı budamanın bir anlamı yok. Canları sağ olsun, biliyoruz ki sizler bu değilsiniz. Ancak, 19’unda Galler maçı var. Rakibimiz sahasında Ermenistan şokunu yaşadı, bizim için büyük avantaj. Demem o ki, maçı kazanırsak, grupta söz sahibi olur, rahat nefes alırız, umutlarımız iki katına çıkar, unutmayın!

"EN AZ BEŞ YIL UYGULAMALIYIZ"

TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ: Nüfusları bizim Esenyurt kadar, takımlarının kadro değeri yaklaşık 10 milyon Euro… Bırakın bizim takım değerimizi, orta sahamızın yıldızlarından Orkun Körkçü'nün Benfica'da serbest kalma bedeli 150 milyon Euro… Terazinin bir kefesine bizimkileri koyduktan sonra, karşı tarafa Letonya'yı koyarsanız her şekilde ağır basıyoruz; futbol hariç. Yine kötü başladık maça… Eyvah, yine berabere kaldık derken sonradan giren İrfan Can kafayla topu ağlara gönderdi ama o golde büyük pay Barış Alper Yılmaz'ındı… Adı gibi, üç kişilik iş yaptı topu çevirirken, Barış koştu, Alper tuttu, Yılmaz ortaladı adeta… Bu işe bizim kadar önem verip, bizim kadar günlük düşünen çok az ülke vardır. Bir ekol seçmeli ve en az beş yıl uygulamalayız. Yoksa, yıllardır olduğu gibi, her maçta ızdırap yaşamaya devam edeceğiz. Bize de yazık!