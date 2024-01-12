Spor yazarları Trabzonspor - Samsunspor maçını yorumladı: 'Helvanın malzemesi hala eksik'

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:08

Trabzonspor, kendi sahasında ağırladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Cemal Ersen: Sonuca bakıp Trabzonspor cephesinde “her şey yolunda mı?” diye sorsanız, “gol öncesi ve sonrası hikayeye bakın” derim. Kazanırsın, kaybedersin. Lakin bir oyun karakterin olur. Trabzonspor’da yük bazı isimlerin kişisel çabası ve yeteneğine kalmış. Çalım atacak, adam eksiltecek, kaleyi düşünecek, duran toplara kafa vuracak, rakibin zaaflarını değerlendirip gol bulacaksın. Bu takım futbolcu kalitesi olarak ligin ilk dört ekibi içinde yer alır. Ancak ekip hüviyeti eksik. Samsunspor önünde 21. dakikaya kadar bırakın pozisyonu, rakip kaleye şutu yoktu. Helvanın malzemesi hâlâ eksik. (Milliyet)

"ÇÖZÜMÜ AVCI BULMAK ZORUNDA"



Aksal Yavuz: Siz bakmayın skorun 2-1 olduğuna. Trabzonspor ikinci yarı o kadar çok kaçırdı ki, saymakla bitmez. Kırmızı beyazlı takımın kalecisi Okan’ın da hakkını teslim edelim, inanılmaz kurtarışlara imza attı, kaleci sansının da yardımıyla sokurun artmasını engelleyen adamdı… Özetle, Okan, Trabzonsporlu oyuncuların ayaklarından çıkan toplara ‘dur!’ dedi ancak kafayla atılan gollere bir şey yapamadı. Anlayacağınız dün gece Trabzonspor’da kafalar çalıştı! (Milliyet)

İskender Günen: Savunmanın iki kenarından da yeterli atak girişimleri bulunmadığı için önde Onuachu'nun ceza alanı içerisinde topla buluştuğu anlar gerekli yeterlilikte değil. Bu da gol pozisyonu ve daha fazla üretkenlik gerçekleştirememenizin en büyük nedeni. Görünen o ki; sorunların başlangıcı savunma… Çünkü savunmanın ortasında oynayan iki futbolcu oyuna çıkarken yeterli kaliteye sahip değil. İki kenardan da ofansif anlamda takıma katkı verebilecek atak girişimlerinden yoksunlar. Çözümü mutlak Abdullah Avcı bulmak zorunda. Bunun gerçekleşmediği takdirde sonraki maçlar için sorunlar büyük oranda yine ortaya çıkar. (Sabah)

"İKİ PARÇALI OYUN"

Reha Kapsal: Trabzonspor'un ikinci devrede, ilk yarıya göre daha fazla pozisyon kaçırdığını belirtmek gerekir. İkinci devre, ilk yarının aksine akıl kaybolduğu, duyguların öne çıktığı bir mücadeleye dönüştü. İşin en ilginç yanı, Uğurcan'la birlikte önünde defans 4'lüsü ve orta sahada Mendy ve Berat'la birlikte 7'li bir savunma ve orta saha kuran Trabzonspor'un bu kadar çok pozisyon vermesiydi. Ayrıca öndeki dört oyuncuyla genellikle gol arayan bordomavililer bu 'iki parçalı' oyunla attığından daha fazlasını kaçırdığı gibi hak ettiği 3 puanı da aldı. (Fotomaç)