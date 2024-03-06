Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 08:49
Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

Ruben Amorim yönetimindeki Sporting Lizbon, sahasında Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

SPORTING LIZBON - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

SPORTING LIZBON - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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