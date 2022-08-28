Sporting Lizbon'dan Cristiano Ronaldo hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geleceği merakla bekleniyor. İddiaya göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendez, Sporting Lizbon ile oyuncunun transferi için görüşmeler yürütüyor.
Premier Lig ekibi Manchester United'daki geleceği tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Portekizli süper yıldızın, kariyeri adına çok özel bir yeri olan Sporting Lizbon'a dönüş yapma hazırlığında olduğu konuşuluyor.
RONALDO, UNITED'A VEDA HAZIRLIĞINDA
Futbolcunun menajeri Jorge Mendez, Ronaldo'nun United ile yollarının ayrılması için görüşmelere devam ediyor. Sporting Lizbon'un da Ronaldo'nun transferine sıcak baktığı ve bu konuda mali açıdan bir çalışma başlatıldığı öne sürüldü.
PORTEKİZLİ OYUNCU BİRÇOK TAKIMLA TRANSFERDE ANILDI
Transfer döneminde adı Atletico Madrid, Chelsea, Marsilya, Napoli gibi takımlarla anılan futbolcu daha önce kendisiyle yapılan röportajlarda, "Sporting'in yeri bende çok özel" ifadelerini kullanmıştı.
"RONALDO DUYGUSAL BİR TRANSFER OLUR"
Portekiz basınında yer alan haberlerde, 'Sporting mali açıdan Ronaldo'yu tatmin edemez. Bu transfer ancak duygusal bir transfer olabilir' şeklindeki ifadeler dikkati çekiyor. Ronaldo, bilindiği üzere Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuş ve kariyerinde patlama yapmıştı.
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