St. Pauli - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St. Pauli, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:53
St. Pauli - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Fabian Hürzeler yönetimindeki St. Pauli, kendi sahasında Daniel Thioune'un ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.

ST. PAULİ - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA?

Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ST. PAULİ - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

St. Pauli bir önceki turda Homburg deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fortuna Düsseldorf ise deplasmanda karşılaştığı Magdeburg'u 2-1 mağlup etmişti.


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