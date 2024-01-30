St. Pauli - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
St. Pauli, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Fabian Hürzeler yönetimindeki St. Pauli, kendi sahasında Daniel Thioune'un ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.
ST. PAULİ - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA?
Millerntor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ST. PAULİ - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
St. Pauli bir önceki turda Homburg deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Fortuna Düsseldorf ise deplasmanda karşılaştığı Magdeburg'u 2-1 mağlup etmişti.
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