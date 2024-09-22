St. Pauli'nin 3 puan hasreti dinmedi!

RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı St. Pauli ile 0-0 berabere kaldı.

St. Pauli'nin 3 puan hasreti dinmedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:34

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig, St. Pauli deplasmanına konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki maçta Leipzig sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

Leipzig, bu sonucun ardından 4 maçta 8 puana ulaştı. St.Pauli 1 puanda ligde son sırada kaldı. 

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig evinde Augsburg'u ağırlayacak. St.Pauli, Freiburg deplasmanına gidecek. 


Etiketler: #RB Leipzig #st. pauli #Bundesliga

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