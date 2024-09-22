St. Pauli'nin 3 puan hasreti dinmedi!
RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı St. Pauli ile 0-0 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig, St. Pauli deplasmanına konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki maçta Leipzig sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.
GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ
Leipzig, bu sonucun ardından 4 maçta 8 puana ulaştı. St.Pauli 1 puanda ligde son sırada kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig evinde Augsburg'u ağırlayacak. St.Pauli, Freiburg deplasmanına gidecek.
Etiketler: #RB Leipzig #st. pauli #Bundesliga
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