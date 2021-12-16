Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kurasını yorumladı
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar C Ligi'ndeki grubu yorumladı. Kuntz, "Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir" dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşmesinin ardından teknik direktör Stefan Kuntz, kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Gruptaki maçların ilginç bir tecrübe olacağını söyleyen Kuntz, "Litvanya ile A Millî Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak." dedi.
Tarafsız olarak bakıldığında favori göründüklerini dile getiren Alman teknik adam, "Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
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