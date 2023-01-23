Stefan Kuntz'tan Abdülkerim Bardakcı'ya davet

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:29

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 17:29

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın kariyerindeki tırmanış sürüyor. 28 yaşındaki stopere sergilediği etkili futbolun ardından milli takım kapısı da açıldı.

KUNTZ KADROYA DAVET EDECEK

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Euro 2024 Elemeleri'nde mart ayında oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna Abdülkerim Bardakcı'yı da alacağı iddia edildi.

Abdülkerim Bardakcı

GALATASARAY'A YAZI GÖNDERDİ

Alman teknik direktörün, Çağlar Söyüncü'nün formsuz bir sezon geçirmesi nedeniyle sol stoperde alternatif olarak Abdulkerim Bardakcı'yı düşündüğü öne sürüldü.

Kuntz'un Abdülkerim ile ilgili Galatasaray Kulübü'ne yazı gönderdiği öğrenildi. Alman teknik direktörün ayrıca oyuncu ile de önümüzdeki günlerde görüşeceği aktarıldı.

Galatasaray ile şu ana kadar 18 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.