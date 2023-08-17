NBA oyuncusu James Harden'ın şarapları 10 saniye içerisinde tükendi
NBA'in yıldız basketbolcusu James Harden'ın kendi markasına ait şarapları, Çinli sosyal medya ünlüsünün yayını sırasında 10 saniyede tükendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), 10 kez All-Star maçına çıkan James Harden, Çinli sosyal medya ünlüsü Xiao Yang'ın yaptığı bir yayın sırasında 10 saniyede kendi markasından 10 bin şişe şarap sattı.
South China Morning Post'un haberine göre, Yang, Harden'ın piyasaya sürdüğü J-Harden şaraplarının on saniyede tükendiğini bildirdi. Ürünlerin süratle tükenmesine inanamayan Harden, "yok artık" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
33 yaşındaki basketbolcu, şarabın ucuz olduğunu ve genellikle günde birkaç kasa sattığını söyledi.
2018'de normal sezon sonunda ligin en değerli oyuncusu seçilen Harden, ayrıca ABD milli takımının bir parçası olarak Dünya Şampiyonluğu'nu ve Olimpiyat Oyunları'nı kazandı.
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