Steve Kerr'den tarihi konuşma: Buraya gelip taziyede bulunmaktan yoruldum, yeter!
Golden State Warriors'ın koçu Steve Kerr, Dallas Mavericks maçı öncesi basın toplantısında öfkesini dile getirdi. ABD'de 19'u öğrenci 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Kerr, "Ne zaman bir şeyler yapacağız? Yoruldum... Buraya gelip oradaki perişan olmuş ailelere taziye dilemekten çok yoruldum!" dedi.
NBA'de Batı Konferansı Final Serisi üçüncü maçında Golden State Warriors, Dallas Mavericks ile karşılaştı. Ancak Warriors koçu Steve Kerr maç öncesi basın toplantısında basketbol konuşmadı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetti. Aynı kasabada yaşayan bir lise öğrencisi olduğu ortaya çıkan saldırgan da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.
Steve Kerr basın toplantısında duygusal anlar yaşarken zaman zaman elini masaya vurarak tepkisini gösterdi.
Kerr'in açıklamaları şu şekilde:
"Basketbolla ilgili herhangi bir sorunun önemi yok... Buraya 400 mil uzaklıkta çocuklar ve bir öğretmen öldürüldü. Son 10 gün içinde Buffalo'da bir süpermarkette siyahi ve yaşlı insanlar katledildi. Güney Kaliforniya'da kiliseye giden Asyalılar öldürüldü... Ne zaman bir şeyler yapacağız? Yoruldum... Buraya gelip oradaki perişan olmuş ailelere taziye dilemekten çok yoruldum! Her hafta yaptığımız şey bu! Bıktım... Bu gece bu maçı oynayacağız. Ancak buradaki herkesin, beni dinleyen herkesin kendi çocuğunu, torununu, annesini, babasını ya da kardeşini düşünmesini istiyorum. Bugün başınıza böyle bir şey gelse ne hissederdiniz? Bununla yaşayamayız. Burada oturup, olanları okuyup 'Bir dakikalık saygı duruşunda bulunalım' diyemeyiz! Dubs'a git, Mavs'e git, maç oyna... Yapacağımız şey bu! Gidip basketbol maçı oynayacağız"
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