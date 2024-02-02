Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında deplasmanda Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Patrick Viera'nın ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
STRASBOURG - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Meinau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
STRASBOURG - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brest ile 2-2 berabere kalmıştı.
Strasbourg ise ise Clermont deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.
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