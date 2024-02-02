Strasbourg - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:44

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:44

Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Patrick Viera'nın ekibi Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

STRASBOURG - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Meinau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

STRASBOURG - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brest ile 2-2 berabere kalmıştı.

Strasbourg ise ise Clermont deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ile ayrılmıştı.