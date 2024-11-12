Süleyman Seba'nın takım arkadaşıydı: Coşkun Taş hayatını kaybetti
Süleyman Seba'nın takım arkadaşlarından Beşiktaş'ın eski futbolcusu Coşkun Taş, Almanya'da hayatını kaybetti.
Beşiktaş ve A Milli Futbol Takım futbolcusu Coşkun Taş (90) Almanya’nın Köln kentinde yaşamını yitirdi.
1959 yılında FC Köln futbol takımına transfer olan Taş, Beşiktaş'ın eski başkanı merhum Süleyman Seba’nın da takım arkadaşıydı. 1954 Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve Köln Spor Akademisi’nden mezun olan ilk Türk unvanını taşıyan Coşkun Taş, Köln’ün Longerich semtinde hayatını sürdürüyordu.
Almanya Beşiktaşlılar Derneği Coşkun Taş’ın ölümünü kurumsal sosyal medya hesabından “Acı Kaybımız” şeklinde duyurarak şu ifadelere yer verdi:
“Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün efsane futbolcularından, aynı zamanda milli takımımızda ve FC Köln'de gururla mücadele etmiş değerli büyüğümüz Coşkun Taş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun Taş, Almanya Beşiktaş Derneği'nin onursal üyesi olarak her zaman ilham kaynağı olmuş, alçakgönüllü özelliklere sahip ve nezaketi ile gönüllerimizde kurmuştur.”
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