Sümer Ezgü'den A Milli Takım için marş

Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:30

Güncelleme: 20.06.2024 - 16:49

Sümer Ezgü, kendisine ait 'Anadolu'dan Geldik' türküsünü, Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı için marşa çevirdi.

Müziği ve sözleri kendisine ait eseri seslendiren Ezgü, “Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan milli takımımız için hazırladığım Milli Takım 2024 Anadolu'dan Geldik marşım, ülkemize ve milli takımımıza armağanım olsun. Tüm kalbimle kupayı Türkiye'nin kaldırmasını istiyor, A Milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

ALMAN PROFESÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Milli takım için marşın hazırlıklarına yaklaşık iki ay önce Türkiye'de başladığını, Berlin'de marşı tamamladığını belirten Sümer Ezgü, “Oğlum Berlin'de konservatuvarda okuyor. Mastering'i Berlin'de yaptık. Oğlumun hocası Profesör Henning Birkenhake ile birlikte çalıştık. Ben 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda Schalke Stadı'nda konser vermiştim. Bryan Adams, Simple Minds, Tokio Hotel gibi dünya starlarının olduğu taraftarlar şenliğiydi. Türkiye o sene Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ama Türk taraftar çok olduğu için Türkiye'den biz katıldık ve bir konser verdik. Şimdi Türkiye'nin katıldığı bir Avrupa kupasına bir Alman müzisyenle marş besteledik. Bu bana çok anlamlı geliyor. Çok centilmence ve dostça, Almanya ve Türkiye için çok güzel, dostça olduğunu düşünüyorum. Ben o zaman Almanya'yı desteklemiştim, Türkiye katılmadığı için şimdi de o Türkiye’yi destekliyor" dedi.

Şarkının klibinin Antalyaspor Stadı'nda çekildiği öğrenilirken eserlerin söz ve müziği Sümer Ezgü'ye ait olduğu kaydedildi. Düzenlemenin Sümer Ezgü ve Erdem Topuzoğlu'na ait olduğu eserin Mix Mastering işlemi Berlin'de Henning Birkenhake tarafından yapıldığı aktarıldı.