Sunderland, kendi evinde Everton'a takıldı!

Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland, sahasında Everton'ı konuk etti.
Stadium of Light'ta oynanan mücadeleden taraflar 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
HAFTAYI 4. KAPATTI
Karşılaşmada Everton'ın golünü 15. dakikada Iliman Ndiaye atarken Sunderland'in golünü 46. dakikada Granit Xhaka attı.
Bu sonuçla birlikte Sunderland, ligdeki puanını 18'e çıkartarak 4. sırada haftayı kapattı. Everton ise 12 puanla 14. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Sunderland, lider Arsenal'i konuk edecek. Everton, Fulham'ı konuk edecek.