Sunderland, kendi evinde Everton'a takıldı!

4.11.2025 09:43:00
Sunderland, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland, sahasında Everton'ı konuk etti.

Stadium of Light'ta oynanan mücadeleden taraflar 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

HAFTAYI 4. KAPATTI

Karşılaşmada Everton'ın golünü 15. dakikada Iliman Ndiaye atarken Sunderland'in golünü 46. dakikada Granit Xhaka attı.

Bu sonuçla birlikte Sunderland, ligdeki puanını 18'e çıkartarak 4. sırada haftayı kapattı. Everton ise 12 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sunderland, lider Arsenal'i konuk edecek. Everton, Fulham'ı konuk edecek.

