Süper kupa finali ne zaman oynanacak? Süper kupa finali nerede ve ne zaman olacak?

Süper Kupa maçının ne zaman ve nerede yapılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. TFF tarafından beklenen açıklama sonunda geldi. Peki, Süper kupa finali ne zaman oynanacak? Süper kupa finali nerede ve ne zaman olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:55
Süper kupa finali ne zaman oynanacak? Süper kupa finali nerede ve ne zaman olacak?
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Geçtiğimiz aylarda çeşitli nedenlerle iptal edilen Süper Kupa finalinin ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu oldu. Yurttaşlar yeniden düzenlenecek olan maçın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Süper kupa finali ne zaman oynanacak? Süper kupa finali nerede ve ne zaman olacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NEDEN YENİDEN YAPILACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi yetkililerle Atatürk pankartları ve İstiklal Marşı gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu gerçekleşmemiş ve iki takım da sahaya çıkmadan yurda geri dönmüştü.

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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 tarihinde, saat 21.00'de oynanacağını açıkladı.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Kupa maçı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yapılacak.


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