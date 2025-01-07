Süper Kupa Finali'nde Milan'dan tarihi geri dönüş!

İtalya Süper Kupası Finali'nde Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Süper Kupa Finali'nde Milan'dan tarihi geri dönüş!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:21

İtalya Süper Kupası Finali'nde Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 45+1'de Lautaro Martinez ve 48. dakikada Mehdi Taremi atarken, Milan'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakiakda Christian Pulisic ve 90+3'te Tammy Abraham kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEVAM EDEMEDİ

Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlanarak oyundan alındı.

Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, takımın başındaki ikinci maçında kupa kazanmayı başardı.

İtalya Kupası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Juventus'u 2-1 yenen Milan, benzer bir tarifeyi final maçında da Inter'e uyguladı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.


Etiketler: #İtalya Süper Kupası #milan #inter

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