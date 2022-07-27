Süper Kupa mücadelesinin hakemi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesini yönetecek hakemi duyurdu.
Süper Kupa'nın hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Kupa mücadelesini Mete Kalkavan'ın yöneteceği belirtildi.
Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar'ın yapacağı öğrenilirken karşılaşmada Bahattin Şimşek, dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşılaşacağı mücadele 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te başlayacak.
Video Haberler
- Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın çıktı
- Polis arama kurtarma ekiplerine 'hayat kurtaran' eğitimi
- İlk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
- 'Bizim çocukların Varank dayısı yok'
- İşten atıldı, intihara kalkıştı
- AKP'den Halil Konakcı açıklaması!
- 12 yaşındaki Hamza, ağıl yangınında öldü
- Köylüye 'köprü' eziyeti
- Metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- Otobüste cinsel ilişki: Şöför gözaltına alındı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu