Süper Kupa mücadelesinin hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesini yönetecek hakemi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:39
Süper Kupa mücadelesinin hakemi açıklandı
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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Kupa mücadelesini Mete Kalkavan'ın yöneteceği belirtildi.

Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar'ın yapacağı öğrenilirken karşılaşmada Bahattin Şimşek, dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un karşılaşacağı mücadele 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te başlayacak.


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