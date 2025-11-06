Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

6.11.2025 14:15:00
AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

İlgili Konular: #TFF #süper lig #hakem

