Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu!

14.08.2025 12:18:00
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ikinci haftası, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

Ligde 2. hafta 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yle, Beşiktaş ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri şöyle:

Image

