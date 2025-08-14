Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ikinci haftası, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.
Ligde 2. hafta 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yle, Beşiktaş ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri şöyle: