Süper Lig'de de forma giymişti: Royston Drenthe'den kötü haber!

20.10.2025 12:53:00
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen 38 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu Royston Drenthe'nin felç geçirdiği öğrenildi.

Real Madrid, Feyenoord ve Everton gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen Royston Drenthe'nin felç geçirdiği açıklandı.

Drenthe'nin durumu ile ilgili açıklama eski kulübü FC De Rebellen'den geldi. 38 yaşındaki eski futbolcunun cuma günü felç geçirdiğini açıklayan FC De Rebellen'den yapılan açıklamada, "Drenthe şu anda tedavi görüyor ve emin ellerde. Kulüp ve ilgili kişiler, hızlı bir iyileşme umuduyla bekliyor. Royston'un ailesi, iyileşmesi için gerekli desteği ve alanı sağlayabilmek için bu dönemde huzur ve mahremiyet istiyor" denildi.

ROBIN VAN PERSIE'DEN MESAJ

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie de Drenthe'nin durumuyla ilgili konuştu.

Hollandalı teknik direktör, "Gerçekten şok oldum. Umarım durumu ve ailesi çok kötü değildir. Bekleyip göreceğiz. Korkunç bir olay" dedi.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI

Kariyerinde birçok takımda forma giyen Drenthe'nin yolu Türkiye'den de geçmişti. Drenthe, Türkiye'de 2015 yılında Kayseri Erciyesspor forması giymişti.

