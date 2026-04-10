Süper Lig'de erteleme maçı oynayan 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

10.04.2026 18:18:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

TFF'den Mircea Lucescu kararı: Saygı duruşunda bulunulacak! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8-13 Nisan tarihlerinde oynanacak profesyonel lig maçlarında, Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF 1. Lig'e çıkan ilk takım belli oldu! 24 yıl sonra geri döndü... Batman Petrolspor, TFF 2. Lig 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst lige çıkmayı garantiledi.
Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye flaş tepki: 'Türk futbol tarihinde ilk' Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'la oynadıkları maçta taraftarlara verilen bloke cezası için itiraz ettiklerini söyledi. Doğan, "Her halde Türk futbol tarihinde ilk böyle bir ceza. Adaletli olmadığını düşünüyoruz. İtirazımızı yaptık" ifadelerini kullandı.