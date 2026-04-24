Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!

SMS Efeler Ligi final etabında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Serinin ikinci karşılaşmasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'nın konuğu oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Ziraat Bankkart, 2-0 setlerde geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte kırmızı- beyazlılar seride durumu 2-0'a getirdi.

Final serisinin üçüncü karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Ziraat

Bankkart'ın bu mücadeleyi kazanması halinde kırmızı-beyazlılar sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. şampiyonluğunu ilan edecek.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

GALATASARAY HDİ SİGORTA: Thomas Jaeschke, Ahmet Tümer, Jean Patry, Arslan Ekşi, Stephen Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak (L) Caner Ergül, Hacı Şahin)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L) Burakhan Tosun)

HAKEMLER: Erdal Akıncı – Selçuk Görmen

SETLER: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15

SÜRE: 135 dakika