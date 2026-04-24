Ziraat Bankkart, Galatasaray karşısında avantajı yakaladı!

24.04.2026 21:29:00
Cumhuriyet Spor
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi finali ikinci maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.

SMS Efeler Ligi final etabında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Serinin ikinci karşılaşmasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDİ Sigorta'nın konuğu oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Ziraat Bankkart, 2-0 setlerde geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte kırmızı- beyazlılar seride durumu 2-0'a getirdi.

Final serisinin üçüncü karşılaşması 27 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Ziraat

Bankkart'ın bu mücadeleyi kazanması halinde kırmızı-beyazlılar sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 5. şampiyonluğunu ilan edecek.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

GALATASARAY HDİ SİGORTA: Thomas Jaeschke, Ahmet Tümer, Jean Patry, Arslan Ekşi, Stephen Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak (L) Caner Ergül, Hacı Şahin)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Burakhan Tosun, Nimir Abdel-Aziz, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal (Berkay Bayraktar(L) Burakhan Tosun)

HAKEMLER: Erdal Akıncı – Selçuk Görmen

SETLER: 25-23, 25-17, 19-25, 11-25, 9-15

SÜRE: 135 dakika

