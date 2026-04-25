Galatasaray'a UEFA'dan rekor gelir!

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan bütçe toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı sunumda UEFA'dan elde edilen geliri duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona lig aşamasında başlayan Galatasaray, 8 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan topladı. Devler Ligi'nde play-off'a kalan sarı-kırmızılılar, bu turda İtalyan ekibi Juventus'la eşleşti.

Juventus'u play-off'ta eleyip son 16 turuna kalan Galatasaray, lig aşamasında karşılaştığı Liverpool ile çeyrek final için karşı karşıya geldi. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki maçta rakibine 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

DURSUN ÖZBEK KÜRSÜDEN AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan bu sezon 60 milyon Euro'luk gelir elde edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten paylaşın tabloya göre Galatasaray, rekor kırarak UEFA'dan en yüksek gelir elde ettiği sezonu yaşadı.

Dursun Özbek açıklamasında, “Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon Euro'luk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayın gelirleri istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek için çalışmalarımız sürüyor ” dedi.