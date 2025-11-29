Süper Lig'de ilginç an: Futbolcular kavga ederken hakem golü verdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'yı Umut Bozok ve Halil Akbunar'ın golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın golünü Boateng atarken, bu gol tartışmaları beraberinde getirdi.

Maçın son anlarında Eyüpspor ceza sahası içinde Camara yerde kaldı. Eyüpsporlu Robin Yalçın ve Talhan Unvan, Camara ile tartışmaya başladı. Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe, kavgayı ayırmak için kaleyi boşalttı. O sırada hücum eden Gaziantep FK'da Boateng topu boş ağlara gönderdi. Hakem, golü verdi.

Eyüpspor bu galibiyetle puanını 12 yaptı. Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı.