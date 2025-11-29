Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 19:27:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'de ilginç an: Futbolcular kavga ederken hakem golü verdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi. Maça damga vuran an 90+6'da yaşandı. Eyüpspor ceza sahasında rakip futbolcuların kavga ettiği esnada Boateng gol attı, hakem orta noktayı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Gaziantep FK'yı Umut Bozok ve Halil Akbunar'ın golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın golünü Boateng atarken, bu gol tartışmaları beraberinde getirdi.

Maçın son anlarında Eyüpspor ceza sahası içinde Camara yerde kaldı. Eyüpsporlu Robin Yalçın ve Talhan Unvan, Camara ile tartışmaya başladı. Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe, kavgayı ayırmak için kaleyi boşalttı. O sırada hücum eden Gaziantep FK'da Boateng topu boş ağlara gönderdi. Hakem, golü verdi.

Eyüpspor bu galibiyetle puanını 12 yaptı. Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı.

 

İlgili Konular: #eyüpspor #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

