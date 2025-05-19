Süper Lig'de Osimhen çılgınlığı: Sezona damga vurdu!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Süper Lig'de fırtına gibi esti.

Sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında başrolü üstlenen 26 yaşındaki santrfor, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı görürken, sadece Galatasaraylıların değil, rakip taraftarların da beğenisini kazandı.

TÜM KULVARLARDA 36 GOL ATTI

Gol sayısında kariyerinin zirvesine ulaşırken, performansıyla bir golcüden daha fazlası olduğunu gösterdi. Kayserispor'a karşı şampiyonluk maçında ağları sarsmayı başardı.

Sezona geç giriş yapmasına rağmen aradaki farkı hızlı kapattı. Ligde 25, Avrupa'da 6, kupada 5 golle her kulvarda maksimuma ulaştı.





18 TAKIMIN 12'SİNE GOL

Süper Lig'de rakip olduğu 18 takımın 12'sine gol atmayı başardı. Antalya ve Kasımpaşa'yı 4'er kez avladı. Büyüklerden Beşiktaş ağlarını bulurken Fenerbahçe'ye asist yaptı (Kupada 2 gol attı), sadece Trabzonspor'u boş geçti.

Toplamda fileleri 36 kez sarsan Osimhen, Avrupa'nın en golcü 4. futbolcusu konumunda. Zirvede 40 golle Lewandowski (Barcelona) ve Mbappe (Real Madrid) bulunurken, Kane'in (Bayern Münih) 38 golü var.

9 KAFA GOLÜ

Bu sezon ligde 25 golünün 7'sini kafa vuruşuyla ağlara gönderirken toplamda 9 kez bu şekilde gol attı.

Ligde 30 gollük (25 gol-5 asist) performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştiren Osimhen, son 10 sezonda Galatasaray'ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.

Şampiyonlukta golleri ve asistleriyle kazanılan 89 puanın 23'ünde doğrudan pay sahibi oldu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray'da her zaman olduğu gibi şampiyonluk maçında da Osimhen çılgınlığı yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı forvet için tribünde İngilizce olarak "Bizimle kal" ve "Bizimle kal Osi, mecbur olduğun için değil, istediğin için" yazılı pankartlar açtı. Ayrıca maske ayrıntısının da olduğu örgü Osimhen bebeği yapan Kayserili çiftçi Neslihan Demir, sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak tribünde yer aldı. Seremonide de en büyük ilgiyi Osimhen gördü. Minik futbolseverler, yıldız forvetin etrafından bir an olsun ayrılmadı.

Osimhen, maçın ardından, "Kalacak mısın?" sorularına yanıt verdi. Çok mutlu olduğunu vurgulayan Nijeryalı forvet, "Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DANS

Osimhen, maçlardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı roman havası oynayan futbolseverle buluştu. Bir araya gelen ikili, açılan şarkıyla beraber dans etmeye başladı. Osimhen'in şampiyonluğu göbek atarak kutladığı anlar beğeni rekoru kırdı.

ABDULLAH KAVUKCU VE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Abdullah Kavukcu, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğine ilişkin, "Bununla ilgili devamlı her yerde farklı yorumlar çıkıyor. Biz Osimhen'e, 'Sen bizde kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve sana da ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor ama hayatın gerçekleri var. Osimhen ne kadar rakama kalacak, ne kadar teklifler geliyor. Bu önemli. Aradaki farkı ne kadar kabul edecek. Ben inanıyorum. İnşallah elimizden geleni yapıyoruz başkanımız liderliğinde. O kalmak isterse, burada kalması için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Dursun Özbek ise, "Daha transfer sezonuna girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyerli bir oyuncu. Her şeyden önce Osimhen'in takımda kalmak istemesi lazım" ifadelerini kullandı.