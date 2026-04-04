Trabzonspor'dan taraftara uyarı: 'Provokasyona fırsat vermemeliyiz'

4.04.2026 11:42:00
Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi bir açıklama yaptı. Taraftara mesaj gönderen bordo-mavililer, provokasyon konusunda uyarıda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynanacak kritik maç öncesi bir açıklama yaptı.

Taraftara mesaj gönderen bordo-mavililer, provokasyon konusunda da uyarıda bulundu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına gösterdiğiniz o muazzam ilgi için siz değerli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu aidiyet duygusu; bir kez daha ne kadar büyük bir aile olduğumuzu hatırlatmıştır.

Kar, kış, yağmur demeden, kilometrelerce yol kat ederek gerek Papara Park'ta gerekse de deplasmanlarda takımını bir an olsun yalnız bırakmayan, sevdasına her şartta sahip çıkan bağlılığınız, kulübümüzün en kıymetli hazinesidir.

Bu büyük camia, gücünü asla başkalarından alarak, başkalarının gölgesinde yürüyerek bugünlere gelmemiştir. Kendi hikayesini alın teriyle, inatla ve inançla yine kendisi yazmıştır.

Anadolu'nun bağrından çıkıp imkansızı başaran bir şehrin onuru ve gururu olmuştur.

Yolumuz; paranın saltanatı yerine emeğin, alın terinin yolu olmuştur.

Tertemiz maziye sahip olan bu camiada; şanlı formamızın hakkını veren hep baş tacı olmuş, bu ilkelerden sapanlarla yolumuz hep ayrılmıştır. İşte bizi biz yapan tam da bu duruştur!

Bugün stadyumda emeğin ve onurun sesini yükselteceğinizi; dünyaya yeniden kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neyi temsil ettiğimizi hatırlatacağınızı biliyoruz.

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve oyuncularımıza o eşsiz desteğinizi, o itici gücü sonuna kadar hissettireceksiniz.

90 dakika boyunca bir an bile susmayan, takımıyla birlikte savunma yapan, takımıyla birlikte hücum eden, takımını ayağa kaldıran o Trabzonspor ruhu tribünde olacaktır.

Ancak tüm bunları yaparken sağduyudan da uzaklaşılmamalı, provokasyonla camiamızın büyüklüğüne gölge düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

Bizi büyük yapan, duruşumuzla birlikte var olan asaletimizdir. Bugün o duruşu taraftarlarımız tribünde o asil tavrıyla; takımımız da sahada inançlı mücadelesiyle gösterecektir.

Hep birlikte, omuz omuza."

