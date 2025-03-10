Süper Lig devi için flaş iddia: Hedef Isco!

Yeni scout şefi Eduard Graf'ın önderliğinde transfer hedeflerini belirleyen Beşiktaş'ın, Real Betis forması giyen Isco'yu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Süper Lig devi için flaş iddia: Hedef Isco!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:39

Kadroda gençleşme politiası yürüten Beşiktaş için İspanya'da bu politikayla pek uyuşmayan bir transfer iddiası gündeme getirildi.

El Nacional'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Real Betis forması giyen Isco'yu renklerine bağlamak istiyor.

MAAŞI 3 MİLYON EURO 

Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcuya Real Betis'te kazandığı maaşın 2 katını teklif edeceği öne sürüldü.

Capology'deki verilere göre, Isco'nun İspanya'da yıllık net maaşı 3 milyon Euro.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO 

2027'ye kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Real Betis'in takıma liderlik eden Isco'yu bırakmaya niyeti yok. Haberde, İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın sunduğu mali şartlar karşısında Isco'yu takımda kalmaya ikna etmekte zorlanacağı belirtildi.


Etiketler: #isco #real betis #beşiktaş

İlgili Haberler

İspanya'ya Isco'dan kötü haber! Kırık var...

İspanya'ya Isco'dan kötü haber! Kırık var...
İspanyol kulüp Sevilla'dan Isco kararı

İspanyol kulüp Sevilla'dan Isco kararı
İspanyol futbolcu Isco resmen Sevilla'da

İspanyol futbolcu Isco resmen Sevilla'da
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler