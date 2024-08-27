Süper Lig devinden Sofyan Amrabat hamlesi: Transfer teklifi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:35

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:35

Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler için son olarak gündeme Sofyan Amrabat geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Amrabat'ın temsilcisiyle cumartesi günü bir araya geldi ve transferin şartları değerlendirildi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin, Amrabat için kulübü Fiorentina'ya da ilk teklifini sunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Faslı orta saha oyuncusu için Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin sunduğu teklifte satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

BU SEZON FORMA GİYDİ

Manchester United'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Amrabat, bu sezon Fiorentina'nın oynadığı 3 maçta süre şansı bulmuştu.

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Fiorentina ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor.