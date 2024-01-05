Süper Lig devleri istiyordu, Zenit'e transfer oldu!
Türkiye'nin 4 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılan Brezilyalı stoper Nino, Rus takımı Zenit'e imza attı.
Süper Lig ekiplerinnden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Nino'nun yeni takımı belli oldu.
Brezilyalı stoper, 2027-2028 sezonuna kadar Zenit forması giyecek.
Zenit, Nino transferi için Fluminense'ye 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.
55 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fluminense formasıyla 55 resmi maça çıkan Nino bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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