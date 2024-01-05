Süper Lig devleri istiyordu, Zenit'e transfer oldu!

Türkiye'nin 4 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılan Brezilyalı stoper Nino, Rus takımı Zenit'e imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 08:32
Süper Lig devleri istiyordu, Zenit'e transfer oldu!
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Süper Lig ekiplerinnden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Nino'nun yeni takımı belli oldu.

Brezilyalı stoper, 2027-2028 sezonuna kadar Zenit forması giyecek.

Zenit, Nino transferi için Fluminense'ye 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

55 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fluminense formasıyla 55 resmi maça çıkan Nino bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.


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