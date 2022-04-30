Süper Lig ekibi Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sakatlık durumunu bildirdi!

Beşiktaş, sakatığı bulunan Hırvat oyuncusu Domagoj Vida'nın sağlık durumuna dair bir bilgilendirme paylaştı. Vida'nın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 13:46
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sakatlık durumunu bildirdi!
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Beşiktaş Kulübü, Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın saktlığına ilişkin bir açıklama paylaştı.

Kulübün açıklamasında Hırvat savunma oyuncusunun MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun Kayserispor maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Kayserispor'a konuk olacak.


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