Süper Lig ekibi Gaziantep FK'den, Erol Bulut ve istifa iddialarına yanıt
Fenerbahçe'ye kaybedilen karşılaşmanın ardından istifa edeceği iddia edilen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hakkında kulüpten açıklama yapıldı. Tecrübeli teknik direktörden böyle bir talep gelmediği belirtildi.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin, Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından Erol Bulut'un istifa edeceği yönündeki haberlere, kırmızı-siyahlı kulüpten cevap geldi.
Sporx'e konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal "Erol Bulut'un istifa durumu söz konusu değil" dedi.
Ayrıca Cevdet Akınal "Erol Hoca'dan bize gelen bir şey yok. Yola devam ediyoruz, olağanüstü toplanacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanından 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftası sonunda 42 puan ile 16. sırada bulunuyor.
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