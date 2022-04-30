Süper Lig ekibi Gaziantep FK'den, Erol Bulut ve istifa iddialarına yanıt

30 Nisan 2022 Cumartesi, 08:57

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin, Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından Erol Bulut'un istifa edeceği yönündeki haberlere, kırmızı-siyahlı kulüpten cevap geldi.

Sporx'e konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal "Erol Bulut'un istifa durumu söz konusu değil" dedi.

Ayrıca Cevdet Akınal "Erol Hoca'dan bize gelen bir şey yok. Yola devam ediyoruz, olağanüstü toplanacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanından 3-2 mağlubiyet ile ayrıldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftası sonunda 42 puan ile 16. sırada bulunuyor.