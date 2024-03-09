Süper Lig ekibinde şok: Canlı yayında ayrılığı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörü Shota Arveladze, Trabzonspor maçı sonrası görevini bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:46
Süper Lig ekibinde şok: Canlı yayında ayrılığı açıkladı!
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Shota, açıklamasında görevi bıraktığını söyledi.

Gürcü teknik adam, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım." dedi.

'DOĞRU BİR ZAMANDA BU KARARI ALDIM'

Bırakma nedeniyle ilgili Shota, "Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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