Süper Lig ekibinden Çağlar Söyüncü hamlesi!
Yerli oyuncu arayan Trabzonspor'da, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü gündeme geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 5. sırada yer alan ve 12. haftayı BAY geçen Trabzonspor; Dünya Kupası arasına en iyi şekilde girmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
TRABZONSPOR'UN HEDEFİ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Bu sezon yerli rotasyonunda problem yaşayan bordo - mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, çözümü transferde buldu.
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü için ocak ayında harekete geçecek.
Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de sadece bir maçta süre aldı.
Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli futbolcunun adı yaz transfer döneminde de Galatasaray'la anılmıştı.
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