TFF Yöneticisi Buğra Cem İmamoğulları'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!

'Futbolda bahis soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, savcılığa ifade verdi.

İMAMOĞULLARI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Buğra Cem İmamoğulları'nın ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları savcılık ifadesinde, “Görevim kapsamında milli takımların idari işlerini organize etmekti. Aynı zamanda FİFA ve UEFA ilişkilerini koordinasyonlu olarak gerçekleştirmekteyim. Aylık 230 bin TL TFF'den maaş almaktayım. Aynı zamanda UEFA'da müsabaka direktörü olarak çalışmaktayım. Maccabi Tel Aviv, Karabağ, Dinamo Kiev Arsenal, Inter futbol takımlarının UEFA organizasyonlarındaki maçlarında görev aldım. Adıma kayıtlı bir adet aracım vardır. Bunun haricinde herhangi bir adıma kayıtlı gayrimenkul bulunmamaktadır. 2006 yılında Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesap açtım. Futbol, basketbol müsabakalarının sonuçlarına kupon yaptım ancak aradan zaman geçtiği için hangi maçlara bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Türkiye liglerinde oynanan futbol müsabakalarına kupon yapmış olabilirim. UEFA organizasyonlarında müsabaka direktörü olarak görev aldığım takımların maçlarına kesinlikle bahis yapmadım” dedi.

“K ÜÇÜK MİKTARDA PARA GİRİŞİ OLDU”

İmamoğulları, “15 Eylül 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği futbol müsabakasına bahis yaptığımı hatırlamıyorum. Bahse konu karşılaşma sonucuna etki edecek şekilde herhangi bir eylemde bulunmadım. O dönem TFF'de bulunduğum görev itibariyle böyle bir şeyde mümkün değildir. TFF idari olarak bahis soruşturması kapsamında yasal bahis sitelerine üyeliği olan aktif hakemleri PFDK'ye sevk etmesi üzerine ben de yasal bahis sitesi üyeliğim olduğunu hatırladığımda uzun süredir de herhangi bir bahis oynamadığımdan kapatma kararı aldım. MASAK raporunda görüleceği üzere Bilyoner'e 550 TL cüzi miktarda bir para yatırdım. Karşılığında yine 352 TL gibi küçük miktarda para girişi olmuştur. Herhangi bir kazanç elde etmediğimde ortadadır. Yasa dışı bahis sitelerinde kesinlikle bahis oynamadım” ifadelerini kullandı.