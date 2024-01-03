Süper Lig ekibinden Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay itirafı!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:04

Güncelleme: 03.01.2024 - 13:07

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, sezon başında teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile plan yaptıklarını ancak planın tutmadığını ve hoca değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Gördük ki Süper Lig başka bir ligmiş. Biz 3 sene mücadele ederek, Süper Lig'e yükseldik. Ama, ilk 5 maçımız zor bir fikstürdü. Transfer bitmişti. Tek yapabileceğimiz, hoca değişikliğiydi. Sergen Hoca ile görüştük. Bizi düşünmediğini söyledi. Sonra Rıza Hoca ile görüştük. 'Bir kaostan çıktım. İkinci bir kaosa girmek istemiyorum. Beni affedin' dedi. Bulunduğumuz en uygun aday Markus Gisdol'du. Bundesliga'da küme düşme hattındaki takımları kümede tutmuştu. Hocamız 10 maçta 14 puan topladı. Bu da 1,4 puan ortalaması demek. Önümüzdeki 21 maçta 1,4 ortalama ile puan toplasak 30 puan ediyor. 15 puanı üzerine koyarsak 45 puan ediyor. Bu da kağıt üzerinde belki bizim ligde kalmamız için yeterli gözüküyor" diye konuştu.

Yüksel Yıldırım

Sezona başlarken hedeflerinin ilk 10 olduğunu ancak bulundukları konumdan dolayı şu an ligde kalmak için mücadele ettiklerine değinen Yıldırım, "Bu hafta sonu lig yeniden başlıyor. Bizim diğer takımlardan çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla arzulu ve istekli olmamız lazım ki ligde kalalım. Hüseyin hocamız ile hedef ilk 10 sıraydı. Şimdiki hedefimiz ligde kalmak. Bulunduğumuz ortamdan memnun değiliz. Transferlerimizin bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Bazıları da zaman alıyor. Şimdi de Afrika Kupası başlıyor ne yazık ki. Ntcham, Kingsley, Nanu Afrika Kupası'nda mücadele edecek. Sakatlarımız da var. Zor süreçten geçiyoruz. Bazı oyuncularla tek taraflı fesih yapmak zorunda kaldık. Oyuncular gitmedi. Hocalar istemedi. Biz de açıkçası hocaların kurbanı olduk. Hocaları tatmin etmek için kol kestik. Şampiyon olmak için bunlara ses çıkartmadık ama sonradan gördük ki, FIFA'da farklı bir karşılığı varmış. Tek taraflı fesih yaparsanız FIFA sizi transfer yasağına kadar götürüyormuş. Biz bunu başımıza gelince son anda öğrendik" dedi.

"FIFA'NIN KARARINA ŞOK OLDUK"

FIFA'dan gelen cezayla birlikte şok olduklarını belirten Yıldırım şunları söyledi:

"Geçen sene Boldrin ile Novikovas disiplinsiz davranıyordu. Eroğlu, kadro dışı bıraktık ama biz tekrar affettik. Boldrin'le anlaştığı ücreti verdik. Ama Novikovas anlaşmaya yanaşmadı. Oynamadan bir buçuk yıllık tüm parasını istedi. Oyuncu tek taraflı fesih yaptı ve FIFA'ya gitti. FIFA, bizi anlar dedik ama öyle bir karar geldi ki, şok olduk. Oyuncunun avukatı ve Novikovas'la uzun pazarlıklar sonunda anlaştık. Oyuncunun 630 küsur bin avroluk bir buçuk yıllık alacağını hepsini istediler. Köşeye sıkıştığımız için hepsini ödedik. Evraklar daha FIFA'ya ulaştırılmadan hızlı bir şekilde karar geldi. FIFA'nın verdiği cezaya itiraz ettik. İsviçre'nin en önemli 3 avukatından birini tuttuk yeter ki Samsunspor bu cezadan kurtulsun diye. Öyle bir şey oldu ki, mahkeme sonunda avukat, 'Yüzde 51 biz kesin kazanıyoruz' dedi. Sonra bize CAS'ta da kaybettiğimiz ile ilgili karar geldi."

Son olarak Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerinden aldıkları puanlarla bu ligde kalacaklarına inandıklarının altını çizerek, "Kayserispor'un tahtası kapalıydı. Oyuncular kendi arasında oynayarak son 2 senedir Türkiye'ye örnek oldular. Biz inanıyoruz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Rakiplerimizle oynadığımız maçları aldığımız sürece biz bu ligde kalırız diyoruz" ifadelerini kullandı.