Süper Lig ekibinden TFF'ye maç tekrarı talebi!

29.10.2025 14:02:00
Süper Lig ekibi Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün ceza alması halinde maç tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kulübün yazılı açıklamasında Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1 maçında görev yaptığı hatırlatılarak söz konusu karşılaşmada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi.

"Tüm camiamızın ve futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere, mezkur müsabakada kulübümüz aleyhine çok ciddi hakem hataları yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Küçük'ün disiplin sevkine ilişkin sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

MAÇ TEKRARI TALEBİ

Açıklamada, masumiyet karinesine ve savunma hakkına saygı duyulduğu vurgulanarak TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesinin bekleneceği ifade edildi.

Kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ KALMIŞTI

Zorbay Küçük, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Kocaelispor - Samsunspor maçında görev almıştı. Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Körfez ekibinin oyuncusu Samet Yalçın kırmızı kart ile oyundan atılmıştı.

