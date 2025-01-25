Süper Lig ekibiyle anlaşıldı: Can Keleş'in yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş'ın, Can Keleş'in kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig ekibiyle anlaşıldı: Can Keleş'in yeni takımı belli oluyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:54

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş'e veda etmeye hazırlanıyor.

Sporx'in haberine göre Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve anlaşma sağlandı. 

Can Keleş, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.


Etiketler: #kasımpaşa #beşiktaş #Can Keleş

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