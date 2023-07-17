Süper Lig ekipleri şampiyon Filenin Sultanları'nı kutladı

Süper Lig ekipleri, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:13
Süper Lig ekipleri şampiyon Filenin Sultanları'nı kutladı
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Galatasaray Kulübü mesajında, "Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları’nı yürekten kutlarız" ifadesine yer verirken, Fenerbahçe Kulübü ise "Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler Filenin Sultanları" paylaşımında bulundu.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Beşiktaş Kulübü'nün mesajında da, "2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları’nı tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz" görüşlerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor da yayımladıkları mesajlarla A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.


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